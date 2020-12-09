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الأربعاء، 09-12-2020 12:59 م

إطلاق التأشيرة الإلكترونية في روسيا بدءا من 1 يناير

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندريه إغناتييف، اليوم الأربعاء، إن إطلاق 0التأشيرات الإلكترونية اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني سيزيد من تدفق السياح إلى روسيا.

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في وقت سابق، قالت رئيسة الوكالة الفيدرالية للسياحة، زارينا دوغوزوفا، إن إطلاق التأشيرة الإلكترونية سيسمح لمجموعات جديدة من السياح الأجانب في زيارة البلاد.

 

ووفقًا لها، لن يرفض الشباب الآن القدوم إلى روسيا، لأنهم ليسوا مستعدين للوقوف في طوابير والانتظار عدة أشهر للحصول على تأشيرة.


وأضاف إغناتييف، "تطلق بلادنا تأشيرات إلكترونية للقادمين من 52 دولة أجنبية في بداية عام 2021 ، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني... وكان يجب أن يزداد التدفق، مقارنة بعام 2019، إلى 20 في المئة لولا الجائحة. والآن تغير الوضع، لكننا ما زلنا نتوقع زيادة الطلب على الرحلات إلى روسيا بعد إدخال التأشيرات الإلكترونية".


يذكر أنه من المقرر إطلاق تأشيرة إلكترونية موحدة في روسيا اعتبارًا من بداية عام 2021. ووافق رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على قائمة الدول، التي سيتمكن مواطنوها من الحصول عليها. وتضم القائمة 52 دولة. يجب إصدار تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية والضيوف.

 

ولاستلامها، لا تحتاج إلى دعوات أو حجوزات فندقية أو أي مستندات أخرى تؤكد الغرض من الرحلة. وستبلغ الرسوم القنصلية 40 دولارًا. وسيحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات على تأشيرة مجانية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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