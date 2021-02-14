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الأحد، 14-02-2021 11:06 ص

إطلاق مبادرة تأشيرة الإقامة الإبداعية في أبوظبي

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الوكيل الإخباري _ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة تأشيرة “الإقامة الإبداعية”. التي تهدف إلى دعم المبدعين في مختلف فئات المجالين الثقافي والإبداعي.


وتتضمن الفئات التي يحق لها الحصول على التأشيرة جميع العاملين في الوظائف الإبداعية والثقافية. من بينها التراث، الفنون الأدائية، الفنون البصرية، التصميم والحرف اليدوية، النشر، الألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام.

كما تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص الإقامة والعمل للمبدعين في أبوظبي، سعياً إلى تعزيز المشهد الإبداعي المتنامي في الإمارات.

وقال معالي “محمد خليفة المبارك”، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إنه “عند الانتقال إلى أبوظبي. سيشعر المستفيدون من تصريح إقامة المبدعين بأنهم في مركز ثقافي عالمي يضم مجموعة من المتاحف عالمية المستوى، ومراكز الخدمات المجتمعية والفنون المسرحية، والمعارض  والمنصات الفنية، فضلاً عن مجتمع فني عريق”.

وأضاف أن “الإمارة تفتخر باحتضان قطاع إعلامي وترفيهي ديناميكي وسريع النمو. فضلاً عن قطاع مزدهر في مجالي النشر والأدب”.

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المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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