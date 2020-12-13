إغلاق شواطئ أستراليا استعدادا لفيضانات - فيديو

الوكيل الاخباري - أغلقت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، شواطئ الساحل الشرقي وحثت السلطات الناس على تحصين منازلهم بأكياس من الرمل.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية "تحذيرا من الطقس السيئ" بالمنطقة الحدودية بين ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الوقت الذي شهدته المنطقة هطول أمطار بلغ ارتفاعها 475 ملم خلال اليوم الماضي.
Queensland, northern NSW brace for more floods as trough re-infensifies https://t.co/aQ91pRaucv— MSN Australia (@MSNAustralia) December 13, 2020
More rain Byron Bay... 📷 @my_byron_bay https://t.co/MUyWZSA7NI pic.twitter.com/ifiYIPb2EN— Byron Bay (@byronbay) December 13, 2020
Main Beach in Byron Bay... gone! @9NewsSyd #NSWfloods pic.twitter.com/BWC6beCejy— Hannah Sinclair (@hansinclair9) December 13, 2020
وشهدت أستراليا حرائق كبيرة على جزيرة فريزر في نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول.
المصدر : سبوتنك