السبت 11-11-2023
الوكيل الاخباري

تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

فتاة تناشد العالم بانقاذ عائلة تقيم بمحيط مجمع الشفاء في غزة

الاحتلال يرفض إدخال بعض الوقود للمستشفيات بغزة

قصف وحصار بالدبابات.. مستشفيات غزة تحت نار الاحتلال

حزب الله يعلن استهداف ثكنة وقوة مشاة إسرائيلية

الآن .. الاحتلال يجدد القصف على مجمع الشفاء الطبي

صحفي من داخل مستشفى الشفاء يصف هول المشهد : لا نستطيع الفرار

المكتب الإعلامي بغزة يطالب القمة العربية بقرارات واقعية لوقف الحرب

الأمم المتحدة: الاحتلال انهى حياة أطفال في غزة بما يفوق حصيلة 22 صراعاً بالعالم

مجمع الشفاء الطبي خرج تماما من الخدمة

عاجل

الآن .. الاحتلال يجدد القصف على مجمع الشفاء الطبي

السبت، 11-11-2023 11:42 ص

إغلاق موقع سياحي في ايسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني

566040Image1-775x445_d


الوكيل الإخباري - أغلق موقع بلو لاغون السياحي الشهير في جنوب غرب ايسلندا، أبوابه مؤقتًا، يوم الخميس، في خطوة احترازية إثر تراكم الصهارة على التربة المجاورة، ما أثار مخاوف من احتمال حصول ثوران في الموقع.

اضافة اعلان


واتخذ الموقع المعروف بأحواضه ذات المياه الفيروزية وفنادقه الفاخرة، "قرارًا استباقيًا بوقف أنشطته مؤقتا لمدة أسبوع .


وسيستمر هذا الإغلاق، حتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عند الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش.


وتم تسجيل أكثر من 400 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الإجمالي للهزات الأرضية، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، 23 ألف هزة أرضية، وفق معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي.

 

ارم نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-10-17 at 3.40.37 PM

احدث مشروع مُقدم من شركة المراسم في مدينة الشيخ زايد

442

السعودية تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونياً لتشمل 63 دولة

image

ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات 24% في 7 أشهر

medium_2023-10-06-939b3f81a8

استمتع بالسباحة في الشتاء بأدفئ 3 جزر

147050

السياحة في اليونان... جزيرة كريت وجهة جذابة في أكتوبر

287744

هام للمسافرين.. أخطاء لا بدّ من تجنبها أثناء السفر بالقطار