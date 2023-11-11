إغلاق موقع سياحي في ايسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني

الوكيل الإخباري - أغلق موقع بلو لاغون السياحي الشهير في جنوب غرب ايسلندا، أبوابه مؤقتًا، يوم الخميس، في خطوة احترازية إثر تراكم الصهارة على التربة المجاورة، ما أثار مخاوف من احتمال حصول ثوران في الموقع.

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واتخذ الموقع المعروف بأحواضه ذات المياه الفيروزية وفنادقه الفاخرة، "قرارًا استباقيًا بوقف أنشطته مؤقتا لمدة أسبوع .



وسيستمر هذا الإغلاق، حتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عند الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش.



وتم تسجيل أكثر من 400 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الإجمالي للهزات الأرضية، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، 23 ألف هزة أرضية، وفق معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي.

ارم نيوز

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