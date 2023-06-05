إقامة مترفة ونشاطات ممتعة وجذابة عند السياحة في موناكو

الوكيل الإخباري - تعد موناكو وجهة صغيرة تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تبتعد عن ايطاليا بمسافة 16 كم، حيث يتوافد العديد من السياح إليها لاحتوائها على الشواطئ الجذابة.

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في الآتي، أبرز المعلومات التي يجب الاطلاع عليا بل زيارة موناكو.

أفضل وقت للزيارة

موناكو هي واحدة من أجمل المدن الأوروبية وأكثرها شعبية، وتشتهر بالفنادق الفاخرة والمحلات التجارية.

أفضل وقت لزيارة موناكو هو من مايو إلى سبتمبر عندما يكون الطقس دافئًا ومشمسًا، كما أنه يجب حمل جواز السفر لأن التأشيرات غير مطلوبة للزوار من معظم البلدان.

التجول

أفضل طريقة لمشاهدة موناكو هي سيرًا على الأقدام، ولكن هناك أيضًا العديد من الحافلات التي تجوب المدينة ستتوقف الحافلات عند المعالم السياحية الرئيسية مثل ميدان أوكسفيل وقصر الأمير.

عند الرغبة في الخروج من المدينة، يمكن استقلال سيارة أجرة، هناك أيضًا عبارات منتظمة تغادر من ميناء خارج موناكو إلى نيس وكان وسان تروبيه.



نشاطات وعناوين جذابة

تقع موناكو على الريفيرا الفرنسية، ويعتمد اقتصاد الإمارة إلى حد كبير على السياحة، وقد أطلق عليها اسم «موناكو البحر الأبيض المتوسط» لذا عند البحث عن ملاذ فاخر مع مناظر خلابة، فإن موناكو تستحق الزيارة. ثمة نشاطات يمكن الاستمتاع بها في موناكو:

* جولة في أنحاء المدينة القديمة الشهيرة، موقع اليونسكو للتراث العالمي ملئ بالهندسة المعمارية التي تعود إلى قرون وشوارع ضيقة تصطف على جانبيها البوتيكات والمقاهي.

* زيارة أحد الشواطئ الواقعة على طول الساحل، من الرمال الذهبية إلى المياه النقية الصافية.

* حضور عرض في دار أوبرا مونت كارلو، ثم تذوق المأكولات الشهيرة لموناكو في أحد مطاعمها العديدة، من أطباق المأكولات البحرية والمكرونة.

النقل المحلي

موناكو وجهة صغيرة ذات كثافة سكانية عالية وتعتمد بشكل كبير على وسائل النقل العام، يجب أن يكون الزوار على دراية بوسائل النقل المختلفة والجداول الزمنية من أجل التخطيط لرحلتهم بشكل فعال.

سيارة الأجرة: أسهل طريقة للتجول في موناكو هي التاكسي، تتوفر سيارات الأجرة في جميع التقاطعات الرئيسية ويمكن الترحيب بها في الشارع أو طلبها من خلال تطبيق الهاتف.

القطار: يوجد في موناكو خط قطار واحد يمتد بين محطتين رئيسيتين في الإمارة، كورناكيو وفونتفييل. تغادر القطارات كل بضع دقائق على مدار اليوم.

القارب: يوجد في موناكو أيضًا العديد من القوارب التي تعمل على طول ساحلها الجميل، تغادر القوارب من عدة نقاط في جميع أنحاء المدينة ، بما في ذلك من ميناء موناكو فيل جنوب العاصمة مونت كارلو مباشرةً.

الإقامة

تشتهر موناكو بأماكن الإقامة الفندقية الفاخرة، وهناك الكثير من الخيارات لمن يبحثون عن تجربة راقية، ومع ذلك في حالة البحث عن شيء أكثر ملاءمة للميزانية، فهناك الكثير من الخيارات أيضًا، هناك بعض النصائح للمساعدة في العثور على الإقامة المثالية:

أولاً، يجب تصفح خيارات الإقامة المختلفة عبر الإنترنت، هناك العديد من المواقع التي تسرد جميع الفنادق المتاحة في موناكو، وبعضها يسمح بالحجز مباشرة من خلال الموقع.

إذا كان المسافر مهتمًا بالبقاء في مدينة أصغر بدلاً من أن تكون داخل حدود المدينة، يجب التفكير في الإقامة في مونت كارلو أو موناكو لا فيل، توفر كلتا المدينتين الكثير من فرص التسوق بالإضافة إلى المناظر الجميلة.

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