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الخميس، 12-11-2020 12:34 م

إماراتي يقضي 3 أيام على جزيرة خالية من السكان

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الوكيل الاخباري- "الحياة أجمل عندما لا تخلو من روح المغامرة".. هذا ما يقوله المغامر الإماراتي، خليفة المزروعي، والذي تقتضي مهنته على السفر، والترحال، واستكشاف المجهول".

وربما لا تظن أنك ستقع يوماً ما في مأزق أو عزلة تامة، بعيداً عن جميع البشر، ولكن هذا لا يعني أنه أمر يستحيل وقوعه، سواء كنت في الصحراء أو عند ممارستك لرياضة التسلق على أحد الجبال.


وبدوره، قرر المزروعي أن يطرح أساليب التعايش خلال تواجده في جزيرة "السينية"، وهي خالية من السكان، والتي تقع على سواحل مدينة أم القيوين بالإمارات .

وخلال رحلته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، لم يكن المغامر الإماراتي يملك سوى الملابس التي يرتديها وكاميرته لتوثيق تجربته.

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ووقع اختيار المزروعي على هذه الجزيرة لإبراز جمالها الطبيعي، مع توفر المعايير التي يحتاجها للعيش لمدة ثلاثة أيام، دون أي طعام أو شراب.


وتتميز الجزيرة بوجود الكثير من أشجار القرم والأحياء المائية، مثل السلاحف والسلطعون البحري، وتنوع الأسماك فيها.


ويقول المزروعي: "كل مغامر يريد خوض رحلاته في الطبيعة، يجب أن تكون لديه مفاهيم هامة عن التعايش، في حال وقوعه بأي مأزق، مع توفير الماء والمأوى".


وبدوره، حرص المغامر الإماراتي على قراءة الكثير من قصص المغامرين الواقعية وكيفية تعايشهم من خلال أساليبهم المختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على حياة الأجداد، سواء كانوا يعيشون في البر أو الجزر أو على السواحل البحرية. 


وبذلك، جمع كافة المعلومات ليربطها معاً في سيناريو خاص به، يستطيع استخدامه من خلال تجربته، مع تقديم معلومات يمكن تعليمها في المدارس أو جمعيات الكشافة.


أساليب التعايش في جزيرة مهجورة:
الحفاظ على هدوئك
استخدام مخيلتك 
توفير الماء والطعام
التأمين على جسمك لعدم الإصابة بأي مرض أو تسمم


التحديات التي واجهها المزروعي خلال تجربته:

درجة الحرارة العالية التي تسبب العطش القوي
توفير المياه والطعام 
إشعال الإنارة لفترة طويلة
قلة المعدات المستخدمة


وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تعد جزيرة السينية من أبرز المعالم في أم القيوين، لما تزخر به من مقومات سياحية طبيعية، حيث تربط الحاضر بالماضي في الإمارة.


ويبلغ طول الجزيرة حوالي 8 كيلومترات، وعرضها في أقصاها 4 كيلومترات، وتقع على بعد كيلومتر واحد من المدينة، ويفصل بينها وبين المدينة خور أم القيوين .

 


المصدر: CNN


 




 

 


 

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