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الثلاثاء، 22-03-2022 09:35 ص

إندونيسيا تستعد لرفع قواعد الحجر الصحي عن السياح الأجانب

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الوكيل الاخباري -  قال وزير السياحة الإندونيسي إن بلاده سترفع جميع متطلبات الحجر الصحي للزوار الأجانب الذين يدخلون البلاد، بعد عامين من فرضها على الحدود بسبب جائحة كورونا.

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وصرح وزير السياحة والاقتصاد ساندياجا أونو، للصحفيين بأن السائحين الأجانب سيظلون مطالبين بإجراء اختبار "بي سي أر" نتيجته سلبية قبل دخول البلاد وأضاف أنه سيتم رفع متطلبات الحجر الصحي اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ونفذت إندونيسيا بالفعل تجربة سفر خالية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين في بالي وباتام وبنتان، حيث انخفضت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتأمل الحكومة أن يؤدي تخفيف قيود السفر إلى زيادة عدد السائحين الأجانب هذا العام إلى أكثر من ثلاثة ملايين سائح.

 ورفعت إندونيسيا هذا الشهر أيضا نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية كشرط للرحلات الداخلية.

وأبلغت إندونيسيا  عن 4699 إصابة جديدة بالفيروس و154 حالة وفاة في فترة الـ24 ساعة الماضية. وانخفضت أعداد الحالات بأكثر من 90٪ من ذروتها في منتصف فبراير.

 




 

 


 

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