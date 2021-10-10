الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله في السعودية

بريطانيا: 38 وفاة و 34574 إصابة بفيروس كورونا

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

أبرز الوزراء المغادرين من حكومة الخصاونة

نسبة الفحوصات الايجابية ترتفع في الاردن

مجلس الوزراء يوافق على مبنى وزارة الزراعة الجديد

الحكومة تنفي العمل بإجراءات جديدة خلاف المعمول بها حالياً

الملك يستقبل رئيس الوزراء اللبناني

الصفدي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لليمن

الحمارنة رئيسا تنفيذيا لمعهد الإعلام الأردني

الأحد، 10-10-2021 04:26 م

احتياجات أساسية لا يمكن نسيانها في شهر العسل

لا يجب الاغفال عن توضيب الوسائل التقنية


الوكيل الإخباري - هناك قائمة أساسية من الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن نسيانها أثناء قضاء شهر العسل، وذلك للاستمتاع بالرحلة من دون إرباك.

اضافة اعلان

 

أبرز الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الإغفال عنها في شهر العسل :

 

البدء بالقائمة الخاصة بك
يمكن في هذه اللحظة التفكير في القائمة الأساسية للسفر والتي من الضروري أن تتناسب مع الوجهة السياحية المختارة، سواء كان ذلك يتعلق بالأزياء والملابس والإكسسوارات والأساسيات الأخرى الخاصة بالسفر.
لذا يفضل وضع ملابس البحر وأغطية الرأس وقبعات الشمس في حالة قصد الشواطئ الجذابة. وبالمقابل، يجب توضيب أحذية المشي عند الرغبة في التجول بشوارع المدينة المقصودة.

 

حزم كمية متواضعة من الملابس المتنوعة
يفضل توضيب الملابس التي يحتاجها الثنائي فقط، ويفضل أن تكون خفيفة وتختار حسب الطقس الخاص بالوجهة المقصودة.

 

حزم 3 أزواج من الأحذية
نظراً لأن الأحذية ثقيلة وكبيرة الحجم، فمن الأفضل تقليص القائمة الخاصة بها، كما أنه يفضل توضيب 3 أزواج من الأحذية فقط: الخاصة بالمشي المريحة والأحذية الرسمية، والأحذية المائية.

 

أدوات النظافة والأدوية الأساسية
ينصح المسافر بضرورة التحقق من تعبئة أدوات النظافة الأساسية كالعدسات اللاصقة والمحلول الخاص بها، الضمادات، أدوية الدوار أو مشكلات المعدة، فضلاً عن مضادات الحموضة ومقعم الدين.

 

الضروريات التقنية
هناك الكثير من الوسائل التقنية التي يجب توافرها مع المسافر عند قضاء عطلة طويلة أو قصيرة، والتي يكون من أهمها شاحن الهاتف المحمول، وسماعات الهاتف.

 

نسخ رقمية وورقية من المستندات الرئيسية
يمكن تخزين معظم وثائق السفر إلكترونياً، كما أنه من الأفضل الحصول على نسختين احتياطيتين من الورق كجوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات التطعيم ومعلومات تأمين السفر.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a1_53

جولة على أشهر المتاحف في الإمارات العربية المتحدة

106845324-1614210983690-gettyimages-112295824-34cb3e0c-d223-4ac9-bf97-014715bdf3dd

تأشيرة إلى الإمارات مدتها 5 سنوات.. شروط الحصول عليها

mebusiness.ae_1574278912

ولاية كيرالا الهندية وجهة مناسبة لقضاء شهر العسل

الأغراض-الممنوعة-على-متن-الطائرة-780x470

أبرز المواد المسموح والمحظور حمله على متن الطائرة

61617b6c4236040b1e73d527

شركات طيران روسية تنظم رحلات إجلاء من المغرب

19virus-uk-1sub-superJumbo-v2

بريطانيا تزف بشرى سارة للمصريين الراغبين في السفر إليها

أخبار متعلقة
6235586-446437322

أفضل الوجهات السياحية المناسبة لقضاء شهر العسل في الشتاء

جزر-الفلبين

أفضل الأماكن السياحية المناسبة لقضاء شهر العسل في الفلبين بأكتوبر - صور