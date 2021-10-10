احتياجات أساسية لا يمكن نسيانها في شهر العسل

الوكيل الإخباري - هناك قائمة أساسية من الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن نسيانها أثناء قضاء شهر العسل، وذلك للاستمتاع بالرحلة من دون إرباك.

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أبرز الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الإغفال عنها في شهر العسل :

البدء بالقائمة الخاصة بك

يمكن في هذه اللحظة التفكير في القائمة الأساسية للسفر والتي من الضروري أن تتناسب مع الوجهة السياحية المختارة، سواء كان ذلك يتعلق بالأزياء والملابس والإكسسوارات والأساسيات الأخرى الخاصة بالسفر.

لذا يفضل وضع ملابس البحر وأغطية الرأس وقبعات الشمس في حالة قصد الشواطئ الجذابة. وبالمقابل، يجب توضيب أحذية المشي عند الرغبة في التجول بشوارع المدينة المقصودة.

حزم كمية متواضعة من الملابس المتنوعة

يفضل توضيب الملابس التي يحتاجها الثنائي فقط، ويفضل أن تكون خفيفة وتختار حسب الطقس الخاص بالوجهة المقصودة.

حزم 3 أزواج من الأحذية

نظراً لأن الأحذية ثقيلة وكبيرة الحجم، فمن الأفضل تقليص القائمة الخاصة بها، كما أنه يفضل توضيب 3 أزواج من الأحذية فقط: الخاصة بالمشي المريحة والأحذية الرسمية، والأحذية المائية.

أدوات النظافة والأدوية الأساسية

ينصح المسافر بضرورة التحقق من تعبئة أدوات النظافة الأساسية كالعدسات اللاصقة والمحلول الخاص بها، الضمادات، أدوية الدوار أو مشكلات المعدة، فضلاً عن مضادات الحموضة ومقعم الدين.

الضروريات التقنية

هناك الكثير من الوسائل التقنية التي يجب توافرها مع المسافر عند قضاء عطلة طويلة أو قصيرة، والتي يكون من أهمها شاحن الهاتف المحمول، وسماعات الهاتف.

نسخ رقمية وورقية من المستندات الرئيسية

يمكن تخزين معظم وثائق السفر إلكترونياً، كما أنه من الأفضل الحصول على نسختين احتياطيتين من الورق كجوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات التطعيم ومعلومات تأمين السفر.

المصدر - سيدتي