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الأحد، 27-03-2022 01:37 م

ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى موريتانيا هذا العام

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الوكيل الاخباري-أعلنت السلطات الموريتانية أن أعداد السياح الوافدين إلى موريتانيا للموسم السياحي لهذا العام وصلت إلى 1247 شخصا.

وقال المدير الجهوي للمكتب الوطني للسياحة في الولاية، محمد ولد صمباره، إن الموسم السياحي لهذا العام "كان ناجحا بامتياز".

وأضاف ولد صمباره أن الموسم ساهم في "إنعاش الاقتصاد المحلي للولاية من خلال ما وفره من فرص عمل متعددة للسكان، خصوصا أصحاب الفنادق والنزل والمطاعم".

وإعلان السلطات وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) جاء خلال اختتام فعاليات الموسم السياحي 2021-2022 في مدينة أطار، بولاية آدرار شمالي البلاد.

ووصل الوافدون إلى مطار أطار عبر 16 رحلة سياحية، من عدة بلدان أوروبية، في موسم سياحي يأتي بعد سنتين من توقف السياحة بسبب جائحة كورونا.

وتعتبر ولاية آدرار شمالي موريتانيا، أبرز الوجهات المفضلة للسياح، وذلك بتوفرها على مدن تاريخية تصنف ضمن التراث الإنساني العالمي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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