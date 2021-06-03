استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وألمانيا

الوكيل الإخباري - أفادت شركات طيران عن استئناف الرحلات الجوية بين ألمانيا وروسيا مساء أمس الأربعاء بعد منع متبادل بين الطرفين في إطار تداعيات أزمة بيلاروسيا.

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وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا لوكالة فرانس برس أنّ السلطات الروسية منحتها أخيرا تراخيص رحلات ركاب إلى روسيا خلال شهر يونيو.



وقالت متحدثة باسم الشركة "هذا يعني أن رحلات لوفتهانزا الى موسكو وسانت بطرسبورغ يمكن تشغيلها كما هو مخطط لها".



وفي روسيا أبلغ ميخائيل بولوبويارينوف، الرئيس التنفيذي لشركة ايروفلوت وكالة تاس الروسية للأنباء، أنّ "كل شيء على ما يرام، لقد تلقينا جميع التراخيص".

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