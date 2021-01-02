استئناف الرحلات الجوية من مصراتة إلى تونس

الوكيل الاخباري - استؤنفت، أمس الجمعة، الرحلات الجوية من مطار مصراتة الدولي في ليبيا إلى مطار تونس قرطاج، بعد توقفها منذ أغسطس/آب الماضي جراء نشوب حريق في المطار.

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وأصدرت إدارة المطار بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي''فيسبوك''، قالت فيه إن الأمور سارت على النحو المطلوب، بعد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل صالة الوصول بالمطار لتصبح صالة وصول ومغادرة.



واستأنف مطار مصراتة الدولي الليبي، يوم الأحد الماضي، الرحلات الجوية برحلة إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا".



وأعلن مطار مصراتة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، انتهاء كافة الاستعدادات لإعادة التشغيل الجزئي للمطار، وذلك للرحلات المغادرة فقط، وبدأت الرحلات بواحدة إلى مدينة إسطنبول في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.



وتسيطر حكومة الوفاق الوطني على المطار الذي يستخدم أيضا كبديل في الوقت الحالي لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الذي لم يستأنف نشاطه بعد.







المصدر : سبوتنك



