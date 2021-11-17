الوكيل الإخباري - ازدهرت سيينا في القرون الوسطى واشتهرت بالعمارة والفن. تقع هذه المدينة التوسكانية على بعد 70 كيلومترًا جنوب منافستها السابقة فلورنسا، وهي نقطة جذب للمسافرين الذين يرغبون في استيعاب الهندسة المعمارية الرائعة التي تعود إلى العصور الوسطى.

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اشهر الأماكن السياحية في سيينا عند زيارة ايطاليا :

بيازا ديل كامبو



ساحة ديل كامبو هي المكان المناسب للزيارة في سيينا، في قلب المركز التاريخي، وتعتبر واحدة من أفضل الساحات في العصور الوسطى في أوروبا.

متحف ديل أوبرا متروبوليتانا



بدأ متحف ديل أوبرا متروبوليتانا في أن يكون جزءًا من كاتدرائية لكن البناء توقف في عام 1348. اليوم ، هذا المبنى الرائع هو متحف يتمحور حول فن الكاتدرائية، بما في ذلك التماثيل المنحوتة من قبل المهندس المعماري بيتانو، في القرن الثالث عشر.

فونتي جايا



تعتبر فونتي جايا متعة في النظر إليها. يعود تاريخ هذه النافورة المزخرفة إلى منتصف القرن الرابع عشر، حيث يتم ضخ المياه من على بعد 24 كم وتجذب النقوش الجانبية المنحوتة من الرخام. تمثل الذئاب التي تنفث المياه رومولوس وريموس.

المصدر - سيدتي

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