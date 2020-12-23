الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح للوكيل حول التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا

صندوق الائتمان العسكري يقرر تمديد فترة تخفيض نسب العوائد ورفع سقف التمويلات

الارصاد : تحذيرات للمواطنين من خطر الصقيع نهاية الاسبوع

القبض على سائق جرافة وشخص اعتديا على سور مقبرة الرصيفة !

الإمارات تعتمد لقاح فايزر بيونتيك

الكشف عن سبب انخفاض أسعار الخيار بالأردن

جريمة مروعة لمصور صحفي تهُز لبنان

توضيح من الضمان الاجتماعي حول موعد صرف المساعدات المالية

العراق: 15 وفاة و 1158 إصابة جديدة بكورونا

مصر: قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

الأربعاء، 23-12-2020 11:26 ص

اعتبارا من الخميس... شروط جديدة لدخول إمارة أبو ظبي

2365331-88325640


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات اللازمة لدخول الإمارة.

اضافة اعلان

قالت شرطة أبو ظبي في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك" إن: لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي اعتمدت إجراءات دخول الإمارة.

 


وذكر البيان أن الإجراءات سوف تطبق على جميع سكان دولة الإمارات، بما فيهم سكان الإمارة، ابتداء من الخميس المقبل.


‎وأوضح البيان أنه "يتعين على الراغبين في دخول أبو ظبي إبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR) أو فحص (DPI) استلمت خلال 72 ساعة قبل وقت دخول الإمارة".

 كما يتعين عليهم إجراء فحص (PCR) في اليوم السادس من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته 6 أيام متتالية، بحسب البيان.


وحذر البيان من أن عدم الالتزام بالفحص يعرض المخالفين للغرامة والمساءلة القانونية.


‎وأشار البيان إلى أنه يستثنى من هذه الإجراءات، المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لكورونا والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح والذين تظهر حالتهم الخاصة حرف E أو النجمة الذهبية.


ووفقا للبيان فإنه، يسمح لهذه الفئة استخدام مسار مركبات الطوارئ لضمان سهولة تنقلهم.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
malta

جمهورية أوروبية تبدأ منح تأشيرة الشنغن لليبيين من طرابلس

7245446-1704162235

أماكن سياحية في ضباء

2_5

أرمينيا وجهة سياحية لعشاق المشي

7244991-965177514

أفضل 10 أنشطة سياحية في مدينة الخبر

571086-مدينة-تالين

أفضل 10 مدن أوروبية من حيث جودة الحياة.. تالين عاصمة أستونيا فى المركز الأول

9853bf9540e7f776aa375b12c172179e7ccb647e

لعشاق السفر .. أول رحلة لطيران النصر من موسكو إلى موسكو - فيديو

أخبار متعلقة
D0uvWg4XQAAKLM8

الإمارات تؤكد تجميد منح التأشيرات لمواطني 13 دولة بينها 8 عربية

travel_agents

شركات طيران إماراتية تبقي تذاكر السفر غير المستخدمة مفتوحة لهذه المدة

Fotolia_Dubai

الإمارات توضح حقيقة القيود على التأشيرات من 13 دولة

plBckoI

ليبيا .. رحلة في الصحراء مع انتعاش السياحة الداخلية

AEA.jpg.1533895816135.image.750.563.low

أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر.. وتستعد لاستقبال سياح

Istanbul-Blue-Mosque-Sunset-Top-10-Things-To-Do-Listing-Big-Bus-Tours

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا