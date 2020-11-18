الأربعاء 18-11-2020
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الأربعاء، 18-11-2020 04:52 م

افتتاح قرية سلوبوجانشينا الثقافية في روسيا

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الوكيل الاخباري- يتكون المجمع التاريخي والثقافي الجديد "سلوبوجانشينا" من معرض مخصص لتاريخ منطقة سلوبوجانشينا الروسية ، الذي يعود إلى نهاية القرن السادس عشر.

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يعرض مجمع "سلوبوجانشينا" التاريخي الثقافي نسخًا طبق الأصل من المنازل الخشبية القديمة والأدوات المنزلية وأزياء الأهالي المحليين.


وتستوعب إحدى قاعات العرض نوعًا من البازار، بحيث يمكن للزوار مشاهدة البضائع التي تم بيعها في المنطقة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.


كما يوجد أيضًا العديد من ورشات العمل للحرف المحلية التي ستساعدك على الانخراط في حياة المنطقة والإحساس بأجواء الماضي.

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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