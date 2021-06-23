الأردن من أهم مناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - يعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط ، ويتمتع الأردن بمقومات سياحية رائعة تجعله مقصد للسياح في جميع أنحاء العالم.

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الأردن من أفضل دول العالم في السياحة العلاجية

يعتبر الأردن الخامس على العالم في مجال السياحة العلاجية كما أنه يتمتع بتضاريس متنوعة فهو جسر يربط قارات اسيا وافريقيا واوروبا.

المقومات السياحية للأردن

لدى الأردن مقومات سياحية متنوعة فيوجد لديه مواقع أثرية هامة ولديه السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية وسياحة المغامرات.



المناخ في الأردن

يعتبر الطقس في الأردن مثل مناخ البحر الأبيض المتوسط حار جاف صيفا ولطيف ورطب في الشتاء.

يعتبر يوم 12 مايو من كل عام يوم السياحة الأردنية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.



تاريخ الأردن

أهتم الغرب بالأردن واستكشافه خاصة نهر الأردن البتراء وجرش والبحر الميت وذلك من خلال ارسال بعثة امريكية الى الأردن سنة 1848م.

وقد أوصت البعثة الأمريكية بتوطين اليهود في الأردن وفلسطين قبل قرن ونصف.



عادات الشعب الأردني

ولا تختلف عادات الشعب الأردني عن عادات الشعوب العربية فنجد كرم الضيافة وحسن معاملة الضيف مع تقديم القهوة والشاي للضيوف والعائلة عند الزيارة.



الكنافة النابلسية من أشهر أنواع الحلويات عند الأردنيين.

من أروع أنواع الحلوى في الأردن الكنافة النابلسية على الفحم أو الكنافة النابلسية بالجبن ولها مذاق رائع يختلف عن أنواع الكنافة الأخرى.

والأردن غني بالحرف اليدوية مثل صناعة السجاد اليدوي والسلال والتطريز والأطباق الفخارية الى جانب الحلي اليدوية مثل الفضة وايضا فن الفسيفساء.



تضم الأردن 5 مواقع طبيعية وثقافية تم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي اليونسكو عام 1985م وهي :



5 مواقع طبيعية وثقافية تم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي اليونسكو :



1-البتراء

تعرف باسم المدينة الوردية لأن الصخور التي بنيت بها لونها وردي.

وهي من أكثر معالم الجذب السياحي في الأردن حيث يفد إليها السياح من جميع أنحاء العالم.



2-قصر عمره

هو قصر صحراوي أموي يقع في شمال الصحراء الأردنية وتم تشييده في حياة الخليفة الوليد بن يزيد وكان القصر يستخدم لرحلات الصيد التي يقوم بها الخلفاء.



3-أم الرصاص

هي قرية أردنية جنوب عمان وتبرز أهميتها من خلال الآثار الموجودة بها من العصر الروماني والبيزنطي وفترات إسلامية مبكرة.



4-وادي رم

يمتاز وادي رم بالجبال الشاهقة والسهول الواسعة والتشكيلات الصخرية الرائعة.

ولجمال الطبيعة البدوية التي يتميز بها وادي رم صورت فيه بعض الأفلام العالمية مثل لورانس العرب بطولة النجم المصري العالمي عمر الشريف.



5-المغطس

يقع المغطس على الضفة الشرقية لنهر الأردن .



ومن أهم معالم عمان الأردنية السياحية

1-المدرج الروماني

2-معبد هرقل

3-متحف السيارات الملكي

4-متحف الآثار الأردني

5-متحف الأطفال



1-المدرج الروماني

يقع في قلب مدينة عمان ويرجع تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي.

يتسع المسرح لعدد 6000 مقعد ويستخدم لاقامة الحفلات الموسيقية والاحتفالات الوطنية والمهرجانات ويعتبر المدرج الرومان من أبرز المعالم السياحية في عمان.

2-معبد هرقل

يعتبر من المعالم التراثية الهامة في عمان ويضم بقايا تمثال حجري ضخم وهو تمثال هرقل.

ويمكن للسياح التمتع بالمساحات الخضراء المحيطة بالمسجد مع وجود عدد من المطاعم التي تقدم أحلى المأكولات.

3-متحف السيارات الملكي

يقوم بعرض سيارات الملوك الذين حكموا المملكة الأردنية إضافة لعدد من الدراجات النارية النادرة.

4-متحف الآثار الأردني

أفتتح عام 1951م ويضم معروضات تراثية واثرية وتعود لفترات تاريخية مختلفة.

مثل الأواني الفخارية والزجاجية والمعدنية وعملات معدنية من عصور مختلفة وبعض التماثيل والمجوهرات.

5-متحف الأطفال في عمان

تم افتتاحه عام 2007م ويضم مكتبة واستوديو فني ومسرح ومكتبة ومتجر للهدايا ومطعم.

والهدف من المتحف هو تثقيف الأطفال واطلاعهم على تاريخ وتراث بلادهم مع تعليمهم الأخلاق الحميدة.

يقوم الأطفال ببعض الأعمال اليدوية والأشغال الفنية والالعاب المائية.

المصدر - سائح