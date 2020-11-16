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الإثنين، 16-11-2020 02:18 م

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لبعض الفئات

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الوكيل الاخباري- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد قرار لمنح الإقامة الذهبية التي تصل مدتها إلى 10 سنوات لفئات جديدة، لاستمرار مشاركة العقول والمواهب في مسيرة التنمية.

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المستفيدون من برنامج الإقامة الذهبية في الإمارات

 
وقال بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الأخوة والأخوات، اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، جميع الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة في الدولة بمعدل 3.8 أو أكثر".

 


وأضاف: "كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم".


وأكد الشيخ محمد بن راشد أن هذه القائمة تمثل دفعة أولى يتبعها دفعات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تستهدف استمرار العقول والمواهب في مسيرتها التنموية.

 


الإقامة الذهبية في الإمارات

 
في عام 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، تعرف باسم البطاقة الذهبية، لمدة خمس أو عشر سنوات، تجدد تلقائياً عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل: المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية.

 


ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه والذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

 


وبشكل عام، تصب مثل هذه القرارت في مصلحة دولة الإمارات، بهدف استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والذين كان لهم دور كبير في تطور الإمارات، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.



























 




 

 


 

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