الإمارات تنشئ أكبر حوض مائي في العالم يتسع لـ 68 ألف كائن بحري

الوكيل الاخباري - تنشئ الإمارات العربية المتحدة أكبر حوض مائي في العالم، يحمل اسم "سي وورلد" أبوظبي، وسيصبح أول مركز مخصص للبحوث البحرية في البلاد، يسكنه أكثر من 68 ألف نوع من الحيوانات البحرية.

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وذكرت صحيفة "الاتحاد الاقتصادي" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن أعمال إنشاء مشروع "سي وورلد" أبوظبي وصلت إلى نسبة 64 في المئة من إجمالي الإنشاءات.



pic.twitter.com/GVq4olRYTr اكتمال نسبة 64% من أعمال التطوير في مشروع "سي وورلد أبوظبي" في جزيرة ياس، ومن المقرر اكتمال أعمال التشييد في عام2022. المشروع هو عبارة عن شراكة بين ميرال وسي وورلد باركس وانترتينمنت، وسيكون إضافة متفردة لما توفره جزيرة ياس من أنشطة ومرافق وتجارب جذب متنوعة #الاتحاد_الاقتصادي August 11, 2021

وكتبت: "تم اكتمال نسبة 64 في المئة من أعمال التطوير في المشروع، الذي يتم إنشاؤه في جزيرة ياس"، مشيرة إلى أنه من المقرر اكتمال أعمال التشييد بصورة كاملة عام 2022.



ولفتت الصحيفة إلى أنه يتم تطوير المشروع ليمثل إضافة فريدة من نوعها، حيث يضم أول مركز متخصص للأبحاث البحرية وعمليات إنقاذ الكائنات البحرية وتأهيلها وإعادة إطلاقها.



ويدعم المركز جهود تعزيز البيئة البحرية التي يعيش بها أنواع مختلفة من الحيوانات البحرية المحلية، حيث من المقرر أن يضم "سي وورلد" أبوظبي أكثر من 68 ألف نوع من الحيوانات البحرية، التي تشمل أسماك قرش وسلاحف بحرية.



المصدر : سبوتنك