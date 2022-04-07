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الخميس، 07-04-2022 11:11 ص

الإمارات توقف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب

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الوكيل الاخباري- أوقفت السلطات الإماراتية، العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، والاستعاضة عنها ببطاقة الهوية الإماراتية لإثبات الإقامة.

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وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الاستعاضة عن قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة ببطاقة الهوية الإماراتية لإثبات الإقامة.

كما أعلنت استحداث نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، اعتبارا من الإثنين المقبل.

وأوضحت الهيئة أن قرار إلغاء القسيمة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، دعما لتطوير الخدمات المقدمة، ولتطبيق أفضل الممارسات، وتحقيقا للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد، يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، عوضا عن الطلبات الفردية السابقة انطلاقا من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين تجسيدا لرؤية دولة الإمارات بتوفير خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية معززة بالتكنولوجيا.

وعلق مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة، اللواء سعيد راكان الراشدي، على القرار، معتبرا أن "قرار وقف إصدار قسائم الإقامة والاعتداد ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة لإثبات الإقامة يأتي امتدادا لحزمة القرارات الداعمة الساعية لتقديم أفضل التسهيلات للمتعاملين، ورفع مستوى الخدمات الحكومية".

وأشار إلى أن النموذج السابق لقسيمة الإقامة سيكون متاحا إلكترونيا فقط عبر التطبيق الذكي للهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز المرونة الانتقالية نحو استخدام بطاقة الهوية كبديل خلال هذه الفترة.

وأوضح أن دخول القرار حيز التنفيذ سيعمل على وقف خدمة استلام وتسليم جواز سفر المقيم، المخصصة سابقاً لعمليات تثبيت ملصق قسيمة الإقامة، وهو الأمر الذي يحقق التحول الذكي التام لخدمات الإقامة في الهيئة، ما يعزز من سعادة المتعاملين، ويضفي المرونة النوعية على عمليات الإصدار والتجديد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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