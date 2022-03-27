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الأحد، 27-03-2022 01:16 م

البحرين: تعافي أعداد المسافرين لما قبل الجائحة بنهاية 2023

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الوكيل الاخباري-قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح، إن قرار تأجيل افتتاح المبنى الجديد لمطار البحرين كان بسبب الجائحة، مؤكداً عدم تسريح أي موظف رغم التحديات.

وأضاف البنفلاح على هامش انعقاد المجلس العالمي للمطارات، أنه تم اتخاذ إجراءات لتقليص النفقات وإعادة النظر بالأولويات، مشيرا إلى أن العودة إلى أعداد المسافرين ما قبل الجائحة غير متوقع قبل نهاية 2023.

ولفت إلى أن الجائحة فرضت تقليص النفقات وإعادة النظر بالأولويات.

وقال رئيس شركة مطار البحرين إن الطاقة الاستيعابية للمطار 14 مليون مسافر سنويا، وعام 2019 شهد مرور 9.7 مليون مسافر.

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