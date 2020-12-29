التخييم في الشتاء: 3 نصائح مهمة

الوكيل الإخباري _ التخييم في الشتاء وقضاء اليوم في الطبيعة شيء رائع ومنعش، لا يهم ما إذا كنت تفعل ذلك بمفردك أو مع الأصدقاء أو كعائلة، فإن القدرة على قضاء بعض الوقت بعيدًا عن الأجواء المحمومة للمجتمعات الحضرية ستفيدك. سيسمح لك الابتعاد عن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بالتركيز على أشياء أكثر أهمية في الحياة.

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ومع ذلك، عندما تأتي تلك الأشهر الشتوية، فإننا أقل ميلًا للذهاب والاستمتاع بالطبيعة ، من يحب أن يكون عالقًا في الخارج في الطقس البارد. قد تكون الأمور صعبة بشكل خاص بالنسبة لأولئك الجدد في التخييم ويقررون القيام بذلك لأول مرة خلال هذا الوقت من العام.

اليك ابرز 3 نصائح مهمة للتخييم في الشتاء :

المعدات المناسبة لدرجات الحرارة المنخفضة

يمكن لأولئك الذين لم يقضوا ليلة الشتاء في الطبيعة أن يفاجئوا جدًا عندما يدركون في الواقع مدى برودة الجو. تأكد من استعدادك. قبل الذهاب للتخييم لعدة أيام، سيكون من الجيد أن تجرب الدخول لليلة أو ليلتين فقط. بهذه الطريقة يمكنك الحصول على فكرة أفضل عما يمكنك توقعه وما يجب عليك إحضاره.



بصرف النظر عن درجات الحرارة الرسمية، من المحتمل أن تواجه بعض عناصر الأرصاد الجوية الأخرى المميزة لهذا الوقت من العام. من تساقط الثلوج والأمطار إلى الرياح القوية، يمكن أن يكون التخييم لا يطاق إذا لم يكن لديك المعدات المناسبة معك.



بعض الأشياء التي لا غنى عنها عندما يتعلق الأمر بالمعدات هي الملابس

والأحذية المقاومة للماء وكذلك الخيام “المضادة للطقس السيء”.



ستحتاج أيضًا إلى كيس للنوم وحصيرة لتظل دافئًا أثناء الليل. نظرًا لظروف الطقس القاسية في بعض الأحيان، تحتاج أيضًا إلى التفكير في سلامتك. يجب تضمين جميع الأشرطة، والفأس الجليدية، ومنارة الانهيار الجليدي.



بالطبع، لن ترى فوائد كل هذه المعدات إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامها. لذلك، لا تنس أن تتعلم ما هي الطرق المناسبة لاستخدام كل قطعة من المعدات. هذا يعني الكثير ويجعل نصيحتك أكثر إمتاعًا.



خيام تصنيف الفصول الأربعة

هذه هي الخيام المصممة لتحمل أقسى الظروف الجوية. إنها مصنوعة من قماش متين للغاية يوفر لأي شخص يستخدمه حماية كاملة من الماء والرياح. عندما يتعلق الأمر بالحجم، يجب أن تفكر حقًا في شراء شيء يوفر لك مساحة أكبر. في حالة احتياجك للبقاء أيامًا إضافية في انتظار تنقية الطقس أو شيء مشابه، فإن بضعة أقدام إضافية تعني الكثير.



تعتبر معدات التخييم في الشتاء أثقل وتتطلب مساحة أكبر، لذلك عليك التفكير في ذلك عند بدء التعبئة. ومع ذلك، فإن الأثقل تعني الخير في هذه الحالة لأنها توفر حماية أفضل. ومع ذلك، سيتم تحديد نوع الخيمة التي تختارها أيضًا حسب الموقع. لذلك، تأكد من مراعاة جميع جوانب الرحلة قبل أن تقرر ما تشتريه.

أكياس النوم

لا تنس أبدًا أن هذه رحلة من أجل التخييم في الشتاء وبالتالي يجب أن يكون البقاء دافئًا على رأس أولوياتك. عندما تكون في البرد أثناء النهار، فأنت تريد على الأقل أن تعرف أن لديك “سرير” في انتظارك أثناء الليل.



على الرغم من أنها قد تكون ثقيلة نوعًا ما وليست رخيصة حقًا، إلا أنك لا تريد العبث عندما يتعلق الأمر بهذا الجزء من معداتك. السبب الرئيسي هو أن كيس النوم الجيد سيقضي على احتمالية الإصابة بالمرض.



بصرف النظر عن صحتك، فأنت تريد الحصول على أكبر قدر ممكن من النوم الليلي. بعد كل شيء، إذا لم تقم بتجديد مستويات الطاقة لديك أثناء الليل، فلن تكون قادرًا على أداء أنشطتك اليومية المخطط لها بكفاءة كما تريد.



إحدى الطرق لمعرفة أنك تحصل على ما تريده هي قراءة وصف المنتج. ومع ذلك، فإن الشركات ليست فوق الخداع التسويقي، لذا فإن الخيار الأفضل هو متابعة أرقام درجات الحرارة. للحصول على أفضل عزل، سيكون الخيار الأفضل هو الحصول على ما يسمى بالحقيبة “المومياء” التي تحتوي على غطاء يغطي رأسك.



المصدر : traveltalez



