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الأحد، 04-04-2021 09:21 ص

الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح متحف الحضارة للجمهور

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة المصرية أن المتحف القومي للحضارة المصرية يفتتح قاعته الرئيسية للزوار اليوم.

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وأشارت في إعلان على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه يمكن مشاهدة المومياوات الملكية في القاعة المخصصة لها ابتداءً من ١٨ إبريل.

 

وصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط في مصر القديمة وتم إطلاقة 21 طلقة نارية عند استقبلهم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


وانطلق، موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ويضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية.

وضم الموكب ١٨ مومياء لملوك و٤ مومياوات لملكات، ترجع إلى عصور الأسر ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

وشارك في فعاليات الحدث ملحمة كبيرة تمثل كافة جهات الدولة التى تتكاتف معاً لتقديم هذا الحدث أمام العالم بأكمل صورة حضارية بما يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، بحسب صفحة الحكومة على "فيسبوك".

 

المصدر: سبوتنك

 




 

 


 

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