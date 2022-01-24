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الإثنين، 24-01-2022 12:24 م

الخطوط التركية تلغي 36 رحلة من وإلى مطار إسطنبول

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء 36 رحلة مجدولة اليوم  الإثنين من وإلى مطار إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك في بيان نشره المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، الأحد، عبر حسابه على تويتر.

وقال أوستون إن بعض الرحلات الداخلية والخارجية ألغيت كإجراء احترازي، وأوصى المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم.

وأشار أن مسافري الخطوط الجوية التركية يمكنهم متابعة التفاصيل حول رحلات الطيران عبر الرابط "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/"

وتشهد إسطنبول منذ مساء الجمعة، تساقطا متقطعاً للثلوج.

والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

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المصدر: الأناضول

 




 

 


 

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