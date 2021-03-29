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الإثنين، 29-03-2021 02:00 م

الخطوط الجوية الجزائرية: التذاكر المنتهية الصلاحية ستمدد حتى آخر العام

مطار الجزائر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن قرارات جديدة "تعمل من خلالها على ضمان رحلات آمنة في إطار احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا".
وبحسب بيان أصدرته الشركة ونشره موقع قناة "النهار" الجزائرية، فقد أكدت أن التذاكر التي انتهت صلاحيتها ستمدد حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.

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وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية إلى أنها تتيح تعديلا على التذاكر، وسيكون التعديل على التذكرة قبل العودة الفعلية للرحلات الذي سيكون مجانا، بشرط أن يتم التعديل خلال فترة صلاحية التذكرة.


ولفتت إلى أنه في حالة ما إذا تعطلت مشاريع المُسافرين أو غيروا برامجهم بسبب تعطل الرحلات، ستمنح لهم “فوتشر” صالح للاستعمال إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول ويتم تعويضها في حالة عدم استعمالها، مشيرة إلى أن التعويض سيتم دراسته بشكل مُرتبط بحجم الطعون المُقدمة في تلك الفترة.


وأضافت، أنه في حالة الإجلاء، فإن التذاكر التي تم اقتناؤها في إطار عروض التخفيض أو بسعر ضئيل، ستتم مُراجعة أسعارها، حسب تكلفة الإجلاء التي ستكون في يوم الرحلة.


وعن عودة الرحلات أكد البيان أنها مُرتبطة بشرطين، أولهما قرار السلطات الحكومية بخصوص فتح الحدود، إضافة إلى قرار البلدان المتوجه إليها بخصوص تدابير الدخول إلى أراضيها والإجراءات المطبقة بها.


يشار إلى أن كمال جنوحات رئيس المخابر المركزية الجزائرية، كان قد أكد على أن فتح الحدود مستحيل في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع عودة الرحلات الجوية، قائلا: "لا أتوقع ذلك، فرنسا وحدها سجلت 46 ألف إصابة بيوم واحد"، لافتا إلى أن "كثيرين من الذين طالبوا بفتح الحدود كانوا يريدون إدخالنا في الموجة الثالثة التي يعرفها العالم حاليا، قائلا: "نحن تفاديناها".


وعن توقيت فتح الحدود، توقع رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية لعلم المناعة إمكانية فتحها عقب "نهاية هذه الموجة في العالم، وتواصل الاستقرار عندنا ما دون المئة إصابة يوميا".

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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