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الثلاثاء، 15-03-2022 12:24 م

الخطوط الجوية الكورية تعلق رحلاتها إلى روسيا

موسكو


الوكيل الإخباري - قالت شركة الخطوط الجوية الكورية، الناقل الوطني لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق رحلاتها إلى روسيا حتى أبريل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" في بيان، أنها ستوقف مؤقتا تشغيل طائرات الركاب إلى موسكو وفلاديفوستوك وطائرات الشحن المتجهة إلى أوروبا عبر موسكو حتى نهاية الشهر المقبل.

وأضافت أن الرحلات الجوية على بعض الطرق من إنتشون إلى أوروبا والولايات المتحدة ستتخذ منعطفا لتجنب المجال الجوي لروسيا وأوكرانيا، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية.

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