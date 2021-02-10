الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حول موعد صرف الدفعة الاولى من الدعم التكميلي

حقيقة وفاة أشخاص تلقوا لقاح كورونا بالاردن

وزارة العمل تنفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

توزيع مساعدات على اسر اردنية

توضيح من التربية حول تسليم الكتب المدرسية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد - اسماء

الأرصاد الجوية تحذر تحت طائلة المساءلة القانونية

اطلاق خدمة اصدار وتجديد جواز السفر للاردنيين الكترونيا في مصر وتركيا

وزير التنمية الاجتماعية : لجنة لمتابعة مراكز ذوي التحديات

وفاة حدث في مشاجرة بعمان

الأربعاء، 10-02-2021 02:24 م

الخطوط الجوية الليبية.. رحلة أولى تعلن عن بداية جديدة

147-153212-libyan-airlines-standardization-of-institutions_700x400


الوكيل الإخباري _ تعيش ليبيا حالة زخم من سلطة تنفيذية جديدة مرورا بتقدم في المسارين العسكري والدستوري لخطوات أكثر انفتاحا اقتصاديا، ضمن توحيد المؤسسات.

اضافة اعلان

الخطوط الجوية الليبية حلقت هي الأخرى في سماء تلك الانفراجات التي تعيشها ليبيا، لتعلن عن رحلة افتتاحية من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، كخطوة أولى نحو توحيد الشركة.

وقال مطار معيتيقة الدولي، في بيان إن إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية، أقلعت من مطار معيتيقة الدولي صوب مطار بنينا الدولي، في رحلة افتتاحية، ضمن إتمام إجراءات توحيد الشركة.

وأوضح البيان أن الرحلة التي يقودها الطيار يحي كدادة تقل وفدًا من الشركة الليبية الأفريقية القابضة وأعضاء من مجلس إدارة الشركة وبعض مديري الإدارات والمكاتب، لإتمام إجراءات توحيدها على الصعيد الإداري والمالي.


وبحسب البيان، فإن الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط الجوية الليبية، ستنطلق اعتبارا من الأسبوع المقبل.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
143-133339-tourism-germany-suffers-corona-losses_700x400

السياحة الألمانية تنهار في عام كورونا

image (1)

ويز إير أبوظبي تبدأ رحلاتها إلى الإسكندرية في هذا الموعد

102-100133-etihad-airways-airline-world-vaccinated_700x400

الاتحاد الإماراتية أول شركة طيران بالعالم يتلقى 100% من طاقمها اللقاح

122590776_10157695059325773_1502818121504159663_o

طائرة هولندية تقوم بأول رحلة طيران باستخدام وقود تخليقي

602242c74c59b74740679cb6

ما هي اختبارات كورونا المطلوبة للسفر الدولي؟

21-02-08_20-34-00

الخطوط الكويتية تحصل على اعتماد الطيران المدني لإصدار جميع أنواع الرخص الطبية

أخبار متعلقة
640x480

مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي

1045316881_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_6a9e996d8fc5906420e5f3e53ca3f684

تعرف على أول مطار كهربائي في العالم لسيارات الأجرة الجوية

201801070513371337 (Custom)

لجنة روسية تتفقد الإجراءات بمطار الغردقة استعدادا لعودة الطيران