الخطوط الجوية الليبية.. رحلة أولى تعلن عن بداية جديدة

الوكيل الإخباري _ تعيش ليبيا حالة زخم من سلطة تنفيذية جديدة مرورا بتقدم في المسارين العسكري والدستوري لخطوات أكثر انفتاحا اقتصاديا، ضمن توحيد المؤسسات.

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الخطوط الجوية الليبية حلقت هي الأخرى في سماء تلك الانفراجات التي تعيشها ليبيا، لتعلن عن رحلة افتتاحية من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، كخطوة أولى نحو توحيد الشركة.



وقال مطار معيتيقة الدولي، في بيان إن إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية، أقلعت من مطار معيتيقة الدولي صوب مطار بنينا الدولي، في رحلة افتتاحية، ضمن إتمام إجراءات توحيد الشركة.



وأوضح البيان أن الرحلة التي يقودها الطيار يحي كدادة تقل وفدًا من الشركة الليبية الأفريقية القابضة وأعضاء من مجلس إدارة الشركة وبعض مديري الإدارات والمكاتب، لإتمام إجراءات توحيدها على الصعيد الإداري والمالي.



وبحسب البيان، فإن الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط الجوية الليبية، ستنطلق اعتبارا من الأسبوع المقبل.







