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الأربعاء، 21-04-2021 09:07 ص

الخطوط السعودية تحدد موعد رفع الحظر المفروض على 20 دولة

مطار السعودية


الوكيل الإخباري - كشفت الخطوط الجوية السعودية وضع الدول التي تم حظر السفر منها وإليها وهل سيتم رفع تعليق السفر إلى جميع الدول بما فيها المحظورة خلال الشهر المقبل.

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جاء ذلك في تدوينة للخطوط السعودية عبر "تويتر"، ردا على أحد المواطنين الذي يتساءل عن إحدى الدول الممنوع السفر منها وإليها"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.


وقالت إنه سيتم رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداء من يوم الاثنين 17 مايو/ أيار المقبل، لكن ذلك لا ينطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا.


وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا منذ 3 فبراير/ شباط الماضي، ولا يشمل ذلك الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وشمل القرار دول أجنبية وعربية منها جمهورية مصر العربية.


كما شمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

سبوتنيك عربي

 

 


 




 

 


 

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