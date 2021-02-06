الخطوط السعودية تصدر قراراً يخص التذاكر المفتوحة

الوكيل الإخباري _ أوضحت الخطوط السعودية أن التذاكر مفتوحة لمدة عام في حالة استئناف الرحلات، رداً على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للخطوط السعودية على موقع “تويتر”.



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وجاء في استفسار المستفيد: “بخصوص قرارات المطار، عندي حجز على مطار جدة قادمة من الكويت، هل ترجعون مبلغ التذكرة بسبب ظروف المنع؟”، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية: “التذكرة مفتوحة لمدة سنة من تاريخ الإصدار.. في حال تم استئناف الرحلات يمكنك تعديل الحجز بدون رسوم”.





وقررت المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة باستثناء المواطنين، الدبلوماسيين، الممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا.



وتشمل قائمة الدول التي أعلنتها وزارة الداخلية: الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند واليابان.



ويشمل القرار حسب وزارة الداخلية القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب دخول المملكة.



ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها، أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لعودتهم إلى المملك، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.





ومن جانب آخر، أصدرت الخطوط السعودية تعميمًا لجميع منسوبيها يؤكد تفعيلها لنظام العمل عن بُعد بنسبة 50% من أعداد موظفيها لمدة 10 أيام قابلة للتمديد اعتبارًا من يوم الأحد 7 فبراير الجاري، وذلك من منطلق حرص شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي على سلامة منسوبيها وحرصًا على منع تفشي فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل.



وأضافت أنه سيتم التنسيق للقرار من قبل رؤساء مراكز التكلفة ورئيس القطاع، ويُستثنى من ذلك الموظفون العاملون في المواقع التشغيلية والعاملين بنظام النوبات، كما أكدت الشركة على جميع الموظفين بالالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في مقرات العمل.



المصدر : موسوعة المسافر



