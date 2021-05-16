السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج يوم غد

الوكيل الإخباري - تستعد المملكة العربية السعودية إلى رفع تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، عند الساعة الواحدة صباحًا غدًا الاثنين، بعد تعليق السفر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

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وكانت المملكة من الدول التي بادرت في إغلاق منافذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدّ؛ ضمن إجراءات حازمة اتخذتها للحفاظ على سلامة المواطنين، وهو ما كان له أثر كبير في منع انتشار الفيروس، وفق "سبق".



وبحسب وزارة الداخلية السعودية، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين، وذلك للفئات التالية:



أولاً: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتَيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).



ثانيًا: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).



ثالثًا: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة؛ وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.



ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

البيان