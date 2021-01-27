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الأربعاء، 27-01-2021 10:40 ص

السعودية.. قرار جديد بشأن إصدار الإقامات وتجديدها للأجانب

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الوكيل الإخباري _ أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا جديدا بشأن إصدار الإقامات وتجديدها للأجانب في المملكة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، يوم أمس الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

وبحسب بيان المجلس،
ينص القرار على "السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى".



وأوضح البيان أن "هذا القرار يستثنى منه العمالة المنزلية ومن في حكمها".

وأضاف أنه "تقرر أيضا السماح بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".


وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق، عن 4 شروط أساسية و3 خطوات للحصول على الإقامة المميزة في المملكة.


وهي أن "تكون الإقامة نظامية في حال كان المتقدم من داخل المملكة، إثبات مصادر الدخل، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وتقديم جواز سفر ساري المفعول".


وبشأن خطوات الحصول على الإقامة المميزة، يجب تقديم الطلب (تعبئة نموذج الطلب، دفع رسوم معالجة الطلب 170 دولار)، ومعالجة الطلب (مراجعة الطلب والمستندات المرفقة، تحليل ومعالجة الطلب)، وإصدار الإقامة المميزة (التحقق من صلاحية التأمين الطبي، دفع رسوم الإقامة المميزة).


المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

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