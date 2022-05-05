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الخميس، 05-05-2022 02:43 م

السلطات السعودية تفتح تحقيقا بأسباب عدم انتظام الرحلات في مطار جدة

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الوكيل الاخباري- أمرت السلطات السعودية، بفتح تحقيق للوقوف على أسباب عدم انتظام بعض رحلات المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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ووجه وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية عدد من الجهات، للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك.

وطالب بـ"اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه".

وقالت وسائل إعلام سعودية إنه تم وضع نقاط أمنية في مداخل مطار الملك عبد العزيز بجدة لمنع غير المسافرين من دخول المطار.

ويأتي ذلك إثر تكدس عدد كبر من الركاب في الصالة الشمالية لمطار الملك عبد العزيز، في ظل عدم وجود موظفين، وفقا لما ذكره عدد من المسافرين في المطار.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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