السياحة في أجمل الجرز الآسيوية للباحثين عن العزلة

الوكيل الإخباري - تجمع جزر آسيا بين الأمواج الرائعة والشواطئ ذات الرمال البيضاء والحياة الجذابة تحت الماء فإذا كنت تبحث عن العزلة والراحة بعيداً عن صخب وضجيج مدن آسيا الكبرى.

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مجموعة من الجزر الآسيوية المغرية للسائحين :

جزر فرهنتين



تعد جزر فرهنتين، الواقعة قبالة الساحل الشرقي لماليزيا، أكثر الجزر استرخاءً في المنطقة، وتحتوي الجزر على خلجان مخفية وشواطئ رملية جذابة ومياه صافية، مما يجعلها مثالية للباحثين عن أماكن للغطس في ماليزيا.



جزيرة كومودو

تقع جزيرة كومودو بين جزيرتي فلوريس وسومباوا في شرق إندونيسيا. إلى جانب كونها معروفة بأنها موطن السحلية العملاقة، تعتبر كومودو أيضاً بقة مثالية لمحبي الطبيعة، مع العديد من الجبال لتسلقها ومواقع الغوص في جميع أنحاء الشعاب المرجانية المذهلة.



جزيرة سيبو

تتكون سيبو، الواقعة في منطقة فيساياس بالفلبين، من جزيرة جذابة وطويلة وضيقة مع مناطق مرتفعة توفر مناظر خلابة للجبال والبحار والجزيرة الـ 167 المحيطة بها تضم منتجعات راقية في المناطق السياحية وأخرى أكثر تواضعاً في قرى الصيد.

جزيرة هافلوك

هافلوك هي جزيرة جذابة تقع بين جزر أندامان في الهند توفر هذه البقعة للمسافرين فرصة لتجربة حياة الجزيرة الريفية في بيئة هادئة. لا توجد سلسلة منتجعات كبيرة هنا. تضمن هافلوك تجربة جزيرة أصيلة مليئة بالمناظر الطبيعية الجميلة ولحظات من الاسترخاء على الشواطئ.



المصدر - سيدتي