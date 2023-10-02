السياحة في اليونان... جزيرة كريت وجهة جذابة في أكتوبر

الوكيل الإخباري - يمكن للراغبين بالاستمتاع بحشود أقل ودرجات حرارة أكثر اعتدالا وموسم شاطئ أطول، زيارة جزيرة كريت، حيث تبقى المياه دافئة نسبيًا حتى أكتوبر. عند زيارة كريت في الخريف، يحلو استكشاف المناظر الطبيعية المتنوعة للجزيرة، مع المشي لمسافات طويلة فوق جبل إيدا،

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في الآتي، جولة على أماكن السياحة الشهيرة في جزيرة كريت :



متحف هيراكليون الأثري



قبل زيارة كنوسوس، لفهم التاريخ القديم وشعب جزيرة كريت بشكل أفضل، ينصح بزيارة متحف هيراكليون الأثري في وسط المدينة. يتم تخزين نتائج القصر وحفظها وعرضها في المتحف. هناك لوحات جدارية وفخارية ومجوهرات وأسلحة ومنحوتات من الحضارة المينوية، فضلًا عن اكتشافات من العصر الحجري الحديث والعصر الروماني.



قصر مينوان في كنوسوس

خارج العاصمة هيراكليون، كان قصر كنوسوس بمثابة المركز السياسي للمينويين، الذين أنشأوا أول حضارة متطورة في أوروبا. ستجد عند المدخل العشرات من المرشدين المعتمدين لإرشادك إلى كنوز القصر، بدءًا من الاكتشافات الأثرية المهمة وحتى القصص الأسطورية للملك مينوس والمينوتور. يمكن الوصول إلى هناك مبكرًا لتجنب الحشود.

بحيرة كورناس

على بعد بضعة كيلومترات فقط من الطريق الوطني، بين مدينتي ريثيمنو وخانيا، توجد بحيرة كورناس، وهي بحيرة المياه العذبة الوحيدة في جزيرة كريت. تحيط بهذا المسطح المائي الأزرق المذهل الجبال المغطاة بالأشجار من جهة، ومن جهة أخرى الشواطئ ذات الرمال البيضاء. هناك، لا بدّ من الاستمتاع بالسباحة والغطس، أو استأجر دواسة من أحد البائعين على الشاطئ لاستكشاف البحيرة.



مدينة ريثيمنون القديمة

تقع مدينة ريثيمنو القديمة في وسط المدينة الحديثة وتتميز بمزيج فريد من نوعه بين الهندسة المعمارية لمدينة البندقية وجزيرة كريت. تأسست مدينة ريثيمنون عام 1204، بعد أن غزا البنادقة جزيرة كريت، لذا فإن معظم المباني المتبقية في منطقة البلدة القديمة هي من إنشاء مدينة البندقية. تعد شوارع المدينة القديمة الضيقة ومينائها الفينيسي الصغير مكانًا رائعًا للمشي والتسوق والاستمتاع بالهندسة المعمارية الرائعة لمدينة ريثيمنون.

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