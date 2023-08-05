السياحة في ايرلندا.. نصائح للاستمتاع برحلة صيفية ممتعة

الوكيل الإخباري - هناك العديد من أماكن السياحة الجديرة بالزيارة في ايرلندا، التي تزخر بتضاريس جميلة وثقافة غنية تجذب أنواع المسافرين كافة. للراغبين بالاستمتاع بجمال الطبيعة المذهل، فيمكنهم زيارة متنزه كيلارني الوطني، أو مشاهدة الساحل الأثيري عند منحدرات موهير. في الآتي، بعض النصائح الهامة التي يجب الاطلاع عليها عند الرغبة بزيارة ايرلندا خلال الصيف.

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أسبوع في ايرلندا

ايرلندا هي البلد الذي يمكن قضاء فيه شهرًا كاملًا ولا يزال غير كافٍ، لا تتمتع فقط بالثقافة والتاريخ لمدن مثل دبلن، كيلكيني، وسليجو، ولكن يمكن أيضًا تجربة الهدوء الفريد والجمال الطبيعي للريف الايرلندي.

الصيف في ايرلندا

تستقبل ايرلندا ما يقرب من 7 ملايين سائح سنويًا، وعادة ما يكون موسم الذروة هو الصيف خلال يوليو وأغسطس، يصبح موسم الذروة مكلفًا، ليس فقط بسبب الرحلات الجوية، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الفنادق.

جزيرة الزمرد

جزيرة الزمرد هي موطن لدولتين و32 مقاطعة، دولة جمهورية ايرلندا، وايرلندا الشمالية، وهي واحدة من أربع دول تشكل المملكة المتحدة.

ايرلندا الشمالية أصغر بكثير من الجمهورية، حيث تضم 6 مقاطعات فقط، مقارنة بـ 26 مقاطعة في الجمهورية.

عناوين جذابة

* قلعة كيلكيني: تمتلك أيرلندا نصيبها العادل من القلاع، لكن قلعة كيلكيني قد تدعي أنها الأجمل. تم ترميم القلعة بدقة وهي مفتوحة لعامة الناس لاستكشافها، وقد بُنيت في عام 1195 من قبل النورمانديين.

* دينجل باي: يمثل أقصى نقطة في الغرب من البر الرئيسي الأيرلندي. محاط بمساحة واسعة من الطبيعة، يشكل الخليج جزءًا من طريق Wild Atlantic Way الذي يبلغ طوله 2500 كيلومتر: طريق ذو مناظر خلابة يمتد على طول الساحل الغربي لأيرلندا.

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