السياحة في كرواتيا: معالم جذابة في زغرب

الوكيل الإخباري - في زغرب، يوجد متحف مذهل للفن المعاصر، وتتمتع عاصمة كرواتيا بمشهد معرض مزدهر، وهو جزء من جدول أعمال ثقافي دائم الاتساع.

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أفضل الأماكن السياحية في زغرب :

المسرح الوطني

المسرح الوطني هو معلم ثقافي وعمل فني في حدّ ذاته حضر إمبراطور هابسبورغ فرانز جوزيف إزاحة الستار عن هذه التحفة المعمارية التي أنشأها فريق التصميم الفييني المكون من فرديناند فيلنر وهيرمان هيلمر نحت إيفان ميتروفيتش فيما بعد النافورة في الخارج، وهي مصدر الحياة.





جناح الفن



يسيطر جناح الفن على ساحة الملك توميسلاف ذات المناظر الطبيعية تم إنشاؤه لمعرض الألفية في المجر عام 1896 ثم تم نقله من بودابست وقد تم جعل هذا الهيكل الحديدي سابقًا ميزة دائمة من قبل المهندسين المعماريين Fellner و Helmer اليوم يشكل مساحة فنية مرموقة تنظم معارض مؤقتة رئيسية مثل معرض جياكوميتي في عام 2017.

متحف ميمارا

تأسَّس هذا المتحف بهدف إيواء مجموعة متبرَّع بها من جامع خاص يدعى آنتي توبيتش ميمارا فتم اختيار مبنى يرجع إلى سنة 1895 لعرض مجموعة واسعة من المقتنيات تمتدّ على عصور مختلفة بما في ذلك مجموعة أثرية من مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين وبلاد فارس والشرق الأوسط والشرق الأقصى والهند، فضلًا عن الإنكا وأميركا الجنوبية وتشمل المنحوتات البارزة أعمال أوغست رودان وجان أنطوان هودون.

يارون

تم إنشاء يارون للألعاب الطلابية العالمية لعام 1987، وهي منطقة الاستجمام الرئيسية في زغرب تحيط مسارات الدراجات ومتنزه لوح التزلج ببحيرة من صنع الإنسان حيث تنزلق المراكب الشراعية ، وتنتشر فيها الجزر التي تنظم مهرجان INmusic الرئيسي لشهر يونيو.

المصدر - سيدتي













