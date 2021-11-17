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الأربعاء، 17-11-2021 04:16 م

السياحة في نيوزيلندا... أوكلاند وجهة مناسبة للرحلات العائلية

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الوكيل الإخباري - تقع أوكلاند في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، يحدها بحر تاسمان من جهة والمحيط الهادئ من جهة أخرى، تضم المدينة الكثير من الشواطئ الرائعة والريف الخلاب والقمم البركانية الشاهقة القريبة.

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أشهر الأماكن السياحية في أوكلاند المناسبة للرحلات العائلية :

 

ماونت إيدن

يصل ارتفاع ماونت إيدن إلى 196 مترًا، وهو يوفر أفضل الإطلالات على مدينة أوكلاند. من قمته، يمكن رؤية كل من خليج هوراكي وميناء مانوكاو. يعد الجبل أحد القمم البركانية العديدة بالمدينة، وقد استخدمه الماوري في السابق كحصن، ولا تزال فوهة البركان المتناظرة تعتبر مقدسة حتى يومنا هذا.

 

جزيرة رانجيتوتو

تشكلت جزيرة رانجيتوتو البركانية الأصغر والأكبر من بين الخمسين بركانًا الموجودة في أوكلاند وحولها، قبل حوالي 600 عام فقط عندما دفعها ثوران بركاني من قاع البحر. 

 

حديقة حيوان أوكلاند

تقع حديقة حيوان أوكلاند على بعد مسافة قصيرة من وسط المدينة، مما يجعلها يومًا ممتعًا لجميع أفراد العائلة. تم افتتاحها في عام 1922، وتضم أراضيها الفسيحة أكثر من 1400 حيوان وطيور وزواحف، كبيرة وصغيرة. ومن أشهر سكانها الأسود والفيلة ووحيد القرن.

 

شاطئ بيها

يعد بيها أحد أشهر الشواطئ في المنطقة، ويقع مباشرة إلى الغرب من أوكلاند، خلف سلسلة جبال وايتاكيري. بدعم من التلال الخضراء التي تنهار إلى شاطئيها الجميلين، فإن الساحل الوعر للمستوطنة الصغيرة يجعل بالتأكيد مشهدًا رائعًا، حيث تلوح في الأفق Lion Rock واحدة من أكثر معالمها إثارة للإعجاب.

 

المصدر - سيدتي 

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