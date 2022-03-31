الصين تعيد فتح مدينة واحدة مع دخول إغلاق شنغهاي مرحلة ثانية

الوكيل الاخباري- تستعد مدينة شنغهاي لإعادة فتح نصفها الشرقي وإغلاق النصف الغربي، بعد الإغلاق الذي فرضته الحكومة على مرحلتين في المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقالت محطة CCTV الحكومية، نقلا عن إشعار صادر عن المدينة، إن سكان مدينة جيلين في شنغهاي سيتمكنون من التنقل بحرية ابتداء من يوم الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



وأشارت إلى أنه سيطلب منهم ارتداء أقنعة، وعندما يكونون في الداخل، يجب أن يظلوا على مسافة متر واحد، كما ستمنع التجمعات العامة في المنتزهات والساحات.



وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي، إنه تمت السيطرة على انتشار فيروس كورونا في مدينة جيلين، ولكن ليس في بقية مقاطعة جيلين.



وتكافح الصين أكبر انتشار لفيروس كورونا منذ أول تفش له في أوائل عام 2020 والذي دمر مدينة ووهان وأجزاء أخرى من مقاطعة هوبي.



وأدى إغلاق شنغهاي على مرحلتين، والذي يتم تنفيذه على مدار ثمانية أيام، إلى زعزعة الأسواق العالمية التي تشعر بالقلق من التأثير الاقتصادي المحتمل.



وأظهر مسح شهري، أن نشاط التصنيع في الصين انخفض إلى أدنى مستوى في مارس، حيث أجبرت عمليات الإغلاق والقيود الأخرى المصانع على تعليق الإنتاج.

روسيا اليوم