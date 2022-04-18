الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

الطيران المصري يعود إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات

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الإثنين، 18-04-2022 04:01 م

الطيران المصري يعود إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات

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الوكيل الاخباري- أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم أولى الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران إلى مدينة بني غازي الليبية، بعد توقف قرابة 8 سنوات.

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ومن المخطط أن تسير مصر للطيران، رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبني غازي،  بطائرتها من طراز بوينغ B737-800.

وصرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، بأن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنى غازي في ليبيا، وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

يذكر أن رحلات الطيران الليبي، استؤنفت إلى مطار القاهرة الدولي في سبتمبر الماضي، بعد غياب دام لنحو 7 سنوات، منذ عام 2014، إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا على مدار السنوات الماضية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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