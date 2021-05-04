الكويت: استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين لمواجهة كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، منع سفر مواطنيها ومرافقيهم ما لم يكونوا تلقوا لقاح كورونا، مؤكدة استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين لمواجهة الجائحة.

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وقررت وزارة الصحة الكويتية، تمديد فترة إعطاء الجرعة الثانية من لقاح (فايزر/بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا لتكون بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى على أن تبقى 3 أسابيع لمن تفوق أعمارهم الـ60 عاماً ولأصحاب الأمراض المزمنة.

كانت الحكومة اتخذت قراراً في فبراير الماضي يقضي بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.



وأكد القرار السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.



في سياق آخر، شدد المجلس على منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق.



وبالنسبة للمطاعم، يجري الاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل. وتسري القرارات اعتباراً من الأربعاء المقبل حتى إشعار آخر.



وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بالتنسيق مــع وزارتي الداخلية والصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين.

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