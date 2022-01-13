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الخميس، 13-01-2022 09:55 ص

الكويت: تحويل رحلات قادمة إلى مطارات مجاورة لانعدام الرؤية

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الوكيل الاخباري- حولت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الخميس، بعض الرحلات القادمة للبلاد إلى مطارات مجاورة لحين تحسن الأحوال الجوية.

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وقالت الإدارة في بيان صحفي على موقعها على "تويتر" إنها حولت تلك الرحلات إلى المطارات المجاورة، جراء انخفاض الرؤية الأفقية في مطار الكويت الدولي بسبب الضباب الكثيف.


وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ذكرت على موقعها الإلكتروني اليوم، أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا في الرؤية الأفقية يصل إلى أقل من ألف متر وتنعدم الرؤية في بعض المناطق بسبب الضباب.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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