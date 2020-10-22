المطارات المصرية تضع خطة لمواجهة الطقس السيء

الوكيل الاخباري – قامت المطارات المصرية بوضع خطة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة في حال ضربت البلاد موجة طقس سيئ.

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وبينت تقارير صحفية إن المطارات انتهت من وضع خطة مواجهة الطقس السيئ والمتمثل في سقوط الأمطار منعًا لحدوث أشياء تعوق حركة الطيران بالمطارات، حيث تم صيانة وتجهيز مخرات السيول على المناطق التي تشهد تجمعًا للأمطار.



في السياق ذاته، تمت مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية وفقًا لنماذج المحاكاة والأساليب التدريبية التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية.



وتشمل الخطة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية وكذلك مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران ومتابعة الموقف أولًا بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان انسيابية الحركة داخل المطارات.



تأتي خطة استعداد المطارات بالتوازي مع عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية على إرسال التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.



وكان مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، محمود شاهين، قد أعلن أن موجة التقلب في الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الأحد المقبل.



وأضاف شاهين خلال لقاء تلفزيوني، أن "ذروة هذه الموجة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما يتعلق بكميات الأمطار وعدد المدن التي تسقط عليها الأمطار".



وأوضح أن "هذه الموجة يتأثر بها عدد من المحافظات، منها السواحل الغربية والسلوم ومطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والإسكندرية ورشيد وبلطيم والبحيرة وشمال الدلتا وشمال ووسط سيناء".







المصدر : سبوتنك



