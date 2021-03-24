الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المستشفيات الخاصة تطالب الحكومة بإعارتها أجهزة عناية حثيثة

الاستهلاكية العسكرية تخفض 700 سلعة

مدير صحة البلقاء يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

معهد الفلك المصري يحسم موعد الأول من رمضان وعيد الفطر السعيد

الملك يعزي آل نهيان وبن راشد بوفاة نائب حاكم دبي

تعليق الدوام في هيئة الاستثمار غدا الخميس

الأمانة: 114 مخالفة وإغلاقا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية

وزير التربية يوضح حول تغيير دوام المدارس والعودة للتعليم عن بُعد

انهاء التحقيقات بقضيتي سرقة لمحطتي وقود بعمان

الأربعاء، 24-03-2021 03:36 م

بينها دولة عربية..

المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول جديدة

2013366-298074963


الوكيل الاخباري - قررت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول، من بينها دولة عربية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، أفاد المكتب الوطني للمطارات، بأن الـ 5 هي "ليبيا ومالي وغانا وجمهورية كونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري".


وأشار الموقع إلى أن "القرار الذي انطلق العمل به بتاريخ اليوم 24 مارس/ آذار سوف يستمر إلى غاية 10 أبريل/نيسان المقبل".


وأوضح أن "حظر السفر يشمل الركاب، القادمين من البلدان المذكورة عبر دولة أخرى".


وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية مع دول عديدة، بينها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8539e7a15fb9fe9ee12e1ad3cd12ac38

سنغافوري يشتري منزلا بجانب بركان.. والسبب غريب ! - صور

5dd69c74b232c2001ede9373

أميركا.. ميامي بيتش تحظر التجول بسبب حشود عطلة الربيع

210113170522-us-airport-1229-file-exlarge-169

عدد ركاب الرحلات الجوية الأمريكية يصل إلى 1.5 مليون شخص لأول مرة منذ آذار الماضي

airbus_egypt-afp_file-16

مصر للطيران بصدد طلب مساعدة مالية من الحكومة تتراوح بين 5 و7 مليار جنيه

7e36fe4f5ddf

الإمارات تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من العزل الإجباري

62ad8eb40e_50146395_aurore-boreale-australe

في روسيا..السياح مستعدون للذهاب حتى نهاية الدائرة القطبية لرؤية الأضواء الشمالية

أخبار متعلقة
210113170522-us-airport-1229-file-exlarge-169

عدد ركاب الرحلات الجوية الأمريكية يصل إلى 1.5 مليون شخص لأول مرة منذ آذار الماضي

Screen-Shot-2020-07-23-at-2.59.29-PM

العراق يتخذ قرارا بشأن مواطني 37 دولة

50881797506_176f3d534f_z

مزرعة ألمانية تعرض حلا غريبا لمن يعانون العزلة في زمن كورونا