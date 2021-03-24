المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول جديدة

الوكيل الاخباري - قررت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 5 دول، من بينها دولة عربية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، أفاد المكتب الوطني للمطارات، بأن الـ 5 هي "ليبيا ومالي وغانا وجمهورية كونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري".



وأشار الموقع إلى أن "القرار الذي انطلق العمل به بتاريخ اليوم 24 مارس/ آذار سوف يستمر إلى غاية 10 أبريل/نيسان المقبل".



وأوضح أن "حظر السفر يشمل الركاب، القادمين من البلدان المذكورة عبر دولة أخرى".



وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية مع دول عديدة، بينها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

المصدر : سبوتنك







