المغرب ينظم رحلات استثنائية باتجاه 9 دول بينها تركيا

الوكيل الاخباري-

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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (حكومية)، الأحد، تنظيم رحلات استثنائية من المغرب في اتجاه 9 دول، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري".جاء ذلك في تغريدة لشركة الخطوط الملكية المغربية، في صفحتها على "تويتر".وقالت الشركة المغربية: "ستخضع الرحلات لترخيص استثنائي، وذلك في اتجاه إسبانيا والسنغال والولايات المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وتركيا وساحل العاج وفرنسا وكندا".وزادت: "يتعين على المسافرين الالتزام بالتدابير الصحية الجاري بها العمل، والحصول على ترخيص استثنائي".كانت السلطات المغربية، أعلنت في 24 ديسمبر/كانون أول الماضي، تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من البلاد وإليها، إلى غاية 31 يناير/ كانون الثاني 2022.وفي 9 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من البلاد وإليها (دخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني) حتى 31 من ديسمبر/ كانون أول الحالي، إثر الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" في أوروبا وإفريقيا.وفي 16 ديسمبر، قالت الحكومة المغربية إن تعليق الرحلات من البلاد وإليها "حال دون وصول الموجة الجديدة لفيروس كورونا".وحتى مساء السبت، بلغت إصابات كورونا في المغرب مليونا و43 ألفا و225 إصابة، منها 14 ألفا و963 وفاة، و972 ألفا و291 حالة تعاف.بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم، التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى السبت، 24 مليونا و612 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا.