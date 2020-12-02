اليابان تعتزم استقبال زوار أولمبياد 2020 دون حاجة لتلقيح ضد كورونا

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات تفكر بموضوع السماح للزوار الأجانب القدوم إلى البلاد خلال أولمبياد طوكيو دون القيام بتلقيح إلزامي ضد فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت وكالة " Nikkei Business daily" اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية أن السلطات في البلاد تعتزم استقبال الزوار خلال أولمبياد اليابان والموافقة على إدخالهم بشرط امتلاكهم نتيجة سلبية لفحص الكورونا دون وجوب التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.



وأضافت الوكالة أن اليابان لن تمنع السياح من استخدام أنظمة النقل العام بالرغم من القيود الحالية المفروضة في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.



كما أشارت المصادر أنه يجب على المسافرين عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا عند الوصول واستخدام تطبيق تتبع جهات الاتصال.



وباع منظمو أولمبياد 2020 نحو 4.5 مليون تذكرة للمسابقة التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.



وكانت دورة الألعاب مقررة بين 24 يوليو/تموز والتاسع من أغسطس/آب 2020. وقد تم تأجيلها إلى صيف 2021.





المصدر : سبوتنك







