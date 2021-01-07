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الخميس، 07-01-2021 01:15 م

اهم الأماكن السياحية في بيرو

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الوكيل الإخباري _ تقع بيرو في غرب أمريكا الجنوبية، يحدها من الشمال إكوادور و كولومبيا ومن الشرق البرازيل و بوليفيا ومن الجنوب التشيلي ومن الغرب المحيط الهادي. و هي تمتد على مساحة 1,285,216 كيلومتر مربع.

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تعرف على ابرز الأماكن السياحية في البيرو

- ليما

تقع ليما ، عاصمة بيرو ، على ساحل المحيط الهادئ القاحل. على الرغم من الحفاظ على كونها مدينة مرت بإستعمار عنيف ، إلا أنها مدينة صاخبة وواحدة من أكبر المدن في أمريكا الجنوبية. فهي موطن لمجموعة Museo Larco للفن ما قبل الكولومبي ومتحف Museu de la Nación ، وتتبع تاريخ الحضارات القديمة في بيرو. تقع ساحة بلازا دي أرماس والكاتدرائية التي تعود للقرن الـ 16 في قلب ليما سنترو القديمة.

- كوسكو
كانت كوسكو ، وهي مدينة تقع في جبال الأنديز في بيرو ، عاصمة للإمبراطورية الإنكا ، وهي الآن معروفة بآثارها الأثرية والعمارة الاستعمارية الإسبانية. ساحة بلازا دي أرماس هي الساحة المركزية في المدينة القديمة ، مع أروقة ، وشرفات خشبية منحوتة . تم بناء دير سانتو دومينغو الباروكي على قمة معبد Incan of Sun (Qoricancha) ، ويحتوي على بقايا أثرية من أعمال إنكا الحجرية.

 

- بحيرة تيتيكاكا
تعتبر بحيرة تيتيكاكا ، الواقعة على الحدود بين بيرو وبوليفيا في جبال الأنديز ، واحدة من أكبر البحيرات في أمريكا الجنوبية وأكبر سطح مائي في العالم صالح للملاحة. يُقال أنها مسقط رأس الأنكا ، فهي موطن لأطلال عديدة. وتأوي الحيوانات البرية النادرة مثل الضفادع العملاقة.

 

المصدر : traveltalez



 




 

 


 

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