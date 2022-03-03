بأعين ألمانية.. 10 أماكن سياحية تستحق الزيارة في مصر

الوكيل الاخباري- اختار موقع "دويتشه فيله" الألماني 10 أماكن سياحية في مصر، وقال إن هذه الأماكن تستحق الزيارة.



وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "10 أسباب لزيارة مصر"، منطقة أهرامات الجيزة كأول موقع سياحي يحب زيارته. واعتبر الموقع، عدم اكتمال أية رحلة سياحية إلى مصر دون زيارة الأهرامات، مشيرا إلى تمثال أبو الهول الذي اعتبره تمثالا أسطوريا متواجدا بشكل مهيب عند مدخل منطقة أهرامات الجيزة، وفقا لبيان صحافي صادر عن وزارة الآثار المصرية.



وفى المرتبة الثانية جاء جبل موسي في سيناء، والذي يعد موقعا مقدسًا في الأديان السماوية، ويوجد الجبل على ارتفاع 2285 مترًا، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة صعود الجبل إلا أن المناظر الطبيعية الخلابة التي يستمتع بمشاهدتها السائح من فوق قمته تعوض الجهد المبذول في هذا الصعود.



وحل دير سانت كاترين في المرتبة الثالثة، ويقع الدير عند سفح الجبل وهو من أقدم الأديرة، ويعد أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.



وفي المرتبة الرابعة جاء هرم زوسر المدرج الذى يعتبر أقدم مبنى حجري في العالم، ويعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، ويقع في قلب جبانة سقارة. وحل معبد أبو سمبل الذي يحظى أيضًا بمكانة مميزة في اليونسكو، وقام ببنائه الملك رمسيس الثاني، في المرتبة الخامسة.



وجاءت منطقة وادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر جنوب مصر، في المرتبة السادسة، وترجع تسميته إلى المقابر الملكية العديدة الموجودة به والتي من بينها مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون. فيما حل المتحف المصري بمنطقة التحرير في المرتبة السابعة، حيث يضم المتحف العديد من القطع الأثرية، أهمها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.



وفي المرتبة الثامنة جاءت محمية رأس محمد، وذكر أن هذه المنطقة مثالية للمسافرين المحبين للغطس والغوص. وتقع على ساحل البحر الأحمر وتضم عدداً من أكثر الشعاب المرجانية الملونة في العالم، وتزخر بالحياة البحرية الفريدة، كما أنه يمكن مشاهدة الدلافين على طول ساحل البحر الأحمر.



وحل شاطئ البحر الأحمر في المرتبة التاسعة، وذكر الموقع أن هذا الشاطئ يشتهر بمقوماته المتنوعة لقضاء الأجازات وعشاق الرياضات المائية والغوص، وتتميز المنطقة بشواطئ طويلة ودرجات حرارة معتدلة على مدار العام علاوة على المدن والمنتجعات الساحلية التي تصطف على سواحله، ومن بين هذه المدن مدينة الغردقة التي تزخر بالكثير من المطاعم والأنشطة السياحية المتنوعة التي يمكن الاستمتاع بها خلال قضاء فترة الإجازات بها.



وأخيراً، حلت مينة الأقصر جنوب مصر في المرتبة العاشرة، وذكر الموقع أنها تضم عددا من أكثر المواقع الأثرية ثراء ومن بينها معابد الكرنك وحتشبسوت.

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