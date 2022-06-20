بالجواز الإماراتي.. وجهات سياحية تستقبلكم دون فيزا

الوكيل الإخباري - السفر من أكثر الأمور الممتعة في حياة البشر، حيث يخلق فرصاً كثيرة للتعرف على الثقافات والبلدان الأخرى، لكن في المقابل يحتاج إلى مجهود وإجراءات وعراقيل عديدة، حتى تحصلي على تأشيرة الدخول.





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دول للإماراتيين دون فيزا

المواطن الإماراتي يمكنه الاستمتاع بالسفر لعدد من الدول والجزر حول العالم، من خلال الحصول على حجز تذكرة الطائرة والفندق فقط، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول لهذه الدولة، في ما يلي أبرز هذه البلدان حول العالم:

1. ألبانيا

يُمكنكِ جواز سفركِ الإماراتي من دخول دول أوروبية عديدة من دون تأشيرة، وألبانيا من ضمن قائمة الدول المسموح للإماراتيين بالوجود فيها من دون فيزا، فقط بحجز تذكرة الطيران والفندق.

2. تايلاند



جنوب شرق آسيا ساحر ومليء بالمناطق السياحية التي تعدكِ بالمغامرات والاستمتاع والاستجمام كما يحلو لكِ، وجواز سفركِ الإماراتي يسهل عليكِ دخول تايلاند من دون تأشيرة دخول لمدة، وتجربة زيارة ممتعة لا تُنسى مدى حياتكِ.



3. إسبانيا

تعد إسبانيا من مراكز التاريخ الأوروبي، فقد عاشت تجارب عديدة وحضارات مختلفة، لذلك سوف تجدين فيها رحلة غاية في المتعة، بجانب الفخامة والرفاهية التي تتمتع بها الدولة، التي سوف ترضي ذوقكِ بمجرد دخولها بجوازك الإماراتي من دون تأشيرة.



4. اليابان

لمدة 30 يوماً، يمكنكِ الاستمتاع بأجواء اليابان المُذهلة فقط بجواز سفركِ الإماراتي وحجز تذكرة الطيران والإقامة في فندق.



5. هولندا

من منا لا يرغب في زيارة أمستردام ومتحف فان جوخ وركوب الدراجات في الشوارع العريقة، الجواز الإماراتي يمكنكِ من تحقيق هذا الحلم لمدة 90 يوماً إعفاء من تأشيرة الدخول، للاستمتاع بالسياحة في هولندا.



6. فرنسا



الأجواء الباريسية ممتعة دائماً، ما يجعل فرنسا الوجهة السياحية الأكثر شعبية في العالم، ولحسن الحظ يوفر لكِ جواز السفر الإماراتي إمكانية الدخول من دون تأشيرة لمدة 90 يوماً.



7. جورجيا

اشتهرت السياحة في جورجيا خلال الفترة الأخيرة، نظراً لما تتمتع به من مناخ رائع وطبيعة خلابة، بالإضافة إلى القيم التاريخية والثقافية التي تغزو الدولة، ناهيك عن الأسعار المنخفضة مقارنةً بالأماكن السياحية في الدول المجاورة، ما ساهم في زيادة الإقبال على السفر إلى جورجيا من الإمارات التي تسمح لكِ بالدخول من دون تأشيرة.



8. اليونان



لمدة 90 يوماً، يمكنكِ الاستمتاع بالسياحة والمناظر الخلابة والشواطئ الفيروزية والرمال الساحرة في جميع مناطق اليونان، من دون فيزا، فقط بجواز سفركِ الإماراتي وحجز تذكرة الطيران وإقامة الفندق.



9. جزر المالديف

جزر المالديف من ضمن قائمة الدول التي لا تحتاج إلى فيزا لحاملي الجنسية الإماراتية، وهي من أشهر وأفضل الوجهات السياحية التي تستمتعين فيها بالهدوء والاستجمام.



10. روسيا

تسمح روسيا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بدخول أراضيها دون الحاجة لاستخراج تأشيرة سفر، والاستمتاع بإجازة أوروبية رائعة.

زهرة الخليج