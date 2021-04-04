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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 12:05 م

بدء تسيير رحلات مباشرة بين بغداد وأبوظبي

العراق


الوكيل الإخباري - تعتزم الخطوط الجوية العراقية بدء تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأول من أيار/مايو.

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وذكر بيان للخطوط الجوية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي سيفتتح ذهابا وإيابا في الأول من شهر أيار /مايو المقبل".


جاء الإعلان قبل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أبوظبي، الأحد، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية.


وتأتي زيارة الكاظمي للإمارات في أعقاب زيارة للسعودية الأسبوع الماضي أعلنت خلالها الرياض عزمها زيادة استثماراتها في العراق بمقدار خمسة أمثال لتصل إلى 2.67 مليار دولار.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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