برج إيفل يفتح أبوابه أمام السائحين في هذا التوقيت

الوكيل الاخباري - يفتح برج إيفل أبوابه أمام السائحين يوم 16 كانون أول/ديسمبر، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان



وحسبما أفاد حساب البرج السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس على موقع تويتر الثلاثاء.



وجاء في التغريدة، التي كانت مصحوبة بصورة للعلم الفرنسي: "أتطلع إلى رؤيتكم بين الساعة 1030 صباحا و0630 مساء يوم 16 كانون أول/ديسمبر".



وأغلق البرج أمام الزوار في نهاية تشرين أول/أكتوبر بعد أن شددت فرنسا قيودها على حرية الحركة في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس الذي أصاب فرنسا بشدة من بين الدول الأوروبية.



ومع ذلك، كما يتضح من التغريدة، ستظل الزيارات الليلية ممنوعة.



كما أغلق البرج وأعيد افتتاحه مرة واحدة هذا العام، خلال الموجة الأولى من عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا في الربيع. في ذلك الوقت، تم إغلاقه لعدة أشهر.







