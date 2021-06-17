الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 11:57 ص

بريطانيا تبحث رفع قيود السفر خارج البلاد للملقّحين

بريطانيا


الوكيل الإخباري - تدرس الحكومة البريطانية تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي للبريطانيين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

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وقال متحدث باسم الحكومة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنها "تعمل مع القطاع من أجل عودة آمنة للسفر الدولي، مسترشدة بأولوية واحدة وهي الصحة العامة".


وأضاف: "إدراكًا للمنطق الاستراتيجي القوي ونجاح برنامج التلقيح، بدأنا العمل للنظر في دور اللقاحات في تشكيل مجموعة مختلفة من إجراءات الصحة والاختبار للسفر الداخلي".


إذا تمت الموافقة على الخطة الجديدة، التي أبلغت عنها صحيفة The Telegraph لأول مرة، فقد تعني أن البريطانيين الذين تم تطعيمهم بالكامل لن يحتاجوا إلى الحجر الصحي عند عودتهم من وجهات بما في ذلك الولايات المتحدة ودول في جميع أنحاء أوروبا.


وقال جيسي نورمان، السكرتير المالي لوزارة الخزينة، إن الحكومة "تبحث بالتأكيد في جميع الخيارات هنا".


وأضاف لشبكة "سكاي نيوز": "لا نريد أن نتخلف عن الركب من قبل الدول التي قد تتبنى هذا النهج إذا كان من الممكن القيام بذلك بأمان".

 

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