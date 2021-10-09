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السبت، 09-10-2021 10:41 ص

بريطانيا تزف بشرى سارة للمصريين الراغبين في السفر إليها

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الوكيل الاخباري - أعلن السفير البريطاني لدى مصر جاريث بيلي، الجمعة، عن خبر سار للمصريين الراغبين في السفر إلى بلاده.

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وقال السفير البريطاني في رسالة مصورة عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن البريطانيين يتطلعون لزيارة مصر بعد رفع اسمها من قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه يسعده أن يبلغ المصريين بأن بريطانيا ستعترف بشهادة التطعيم المصرية إذا حصل المواطن على التطعيم كاملا.


وأوضح أن ذلك يعني أنه اعتبارا من يوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري لن يضطر أي مصري حاصل على جرعتي التطعيم إلى إجراء تحليل PCR قبل السفر أو عزل نفسه والالتزام بالحجر الصحي عند الوصول إلى بريطانيا.


وأشار السفير إلى أنه يجب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا "أسترازينيكا، فايزر، موديرنا أو جونسون" قبل 14 يوما من الوصول إلى بريطانيا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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